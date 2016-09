Es ist was geboten in Lorch an den kommenden Herbstwochenenden. An diesem Sonntag ist Erntedankfestmarkt, eine Woche später, neben dem Kürbisfest im Kloster, ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Warum das eine nicht mit dem anderen zusammengeht, fragen sich manche Lorcher. Die Beteiligten erklären. weiter