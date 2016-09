M

an brauchte Fett, Lauge – und Hitze. So einfach fing’s einst an mit der Seifensiederei und damit der menschlichen Waschkultur. Denkt man kurz, wenn man dieses Drogeriemarkt-Regal vor sich hat. Mindestens sechs Meter Produktvielfalt tun sich da auf, für den eher banalen Zweck: Man braucht halt was zur reinigenden weiter