Hoffest Auf dem Biohof Fauser in Mutlangen sehen viele Besucher Autos, Motorräder und Traktoren aus der Vergangenheit.

Regen bedeutet für Oldtimerfreunde gewöhnlich: das Fahrzeug bleibt in der Garage. Nicht so beim Freundeskreis historische Fahrzeuge Mutlangen. Mehr als 200 Autos, Motorräder und landwirtschaftliche Fahrzeuge sind beim Fest des Biohofs Fauser in Mutlangen zu sehen.

