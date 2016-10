48. Lautertaler Musikertreffen Vier Tage feiern die Musiktreibenden bei den Gastgebern von der Harmonie Wißgoldingen. Fahnenweihe und Festumzug am Sonntag bildeten einen Höhepunkt.

Waldstetten-Wißgoldingen.

Vier Tage lang herrscht am verlängerten Wochenende ein buntes Treiben beim 48. Lautertaler-Musikerring-Treffen in Wißgoldingen. Ein Höhepunkt war die Fahnenweihe im festlichen Sonntagsgottesdienst in der Wißgoldinger Pfarrkirche, gefolgt vom weiter