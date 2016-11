Jugendbeirat Waldstetter Gemeinderat stimmt am Donnerstag über Gremium für 14- bis 21-Jährige ab

Ein Jugendbeirat soll künftig die Interessen der jungen Waldstetter vertreten. Über dessen Einrichtung entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Donnerstag, nachdem sich der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung bereits dafür ausgesprochen weiter