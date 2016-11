Wirtschaft Das Internet macht der Branche auch in Gmünd zu schaffen.

Das Schuhhaus Zink in der Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd startet an diesem Donnerstag einen Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe.

Nach mehr als 60 Jahren und in dritter Generation schließt das Unternehemen. Inhaberin Martina Zink weiter