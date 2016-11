SPD Sozialdemokraten suchen nicht gezielt. SPD-Antrag: Ostalbkreis in Verkehrverbund Stuttgart eingliedern.

Die Gmünder SPD will „nicht auf Gedeih und Verderb“ einen Kandidaten für die OB-Wahl am 7. Mai aufstellen. Sie wolle aber werben für eine Wahl, die den Namen Wahl verdiene, sagte Gmünds SPD-Chef Jochen Pahlke am Donnerstag bei der weiter