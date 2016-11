D

as Normannia-Fußballjahr 2016 endete mit einem Konjunktiv: „Wenn wir häufiger so gespielt hätten wie heute, dann hätten wir jetzt mehr Punkte“, sagte Beniamino Molinari. Aber: „Wir haben zwei Gesichter gezeigt in der bisherigen Saison“, fügte der Normannia-Trainer weiter