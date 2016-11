Der FC Stern Mögglingen ist Herbstmeister. Die Mögglinger haben am letzten Spieltag dieses Jahres ihren Vorsprung an der Spitze der Kreisliga B II mit einem unnötig hektischen 2:1-Sieg in Essingen auf elf Punkte ausgebaut und sind damit auf direktem Meisterschaftskurs. Dahinter streiten sich sechs Teams um den Relegationsplatz. Auch Bartholomä weiter