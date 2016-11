Comedy quasi aus dem Nichts auf die Bühne gebracht – das ist Improvisationstheater in seiner reinsten Form. Am Samstag gaben die „Showbuddies“ aus Ulm in der Gmünder Theaterwerkstatt einen grandiosen Einblick in diese freie Form der Theaterkunst. Leider war „die Bude“ nicht so voll, wie man sich das gewünscht hätte, weiter