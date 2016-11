Vereins-Challenge Gruppe „Dance and Gymnastics“ im TSV Lorch holt 305 Engel, Christkinder und Nikoläuse auf den Gmünder Weihnachtsmarkt und ist damit in der nächsten Runde eines Radiogewinnspiels.

Lorch/Schwäbisch Gmünd

Das Kreischen, das am Mittwoch um 12.20 Uhr über den Gmünder Marktplatz schallt, klingt so, wie nur Mädchen zwischen acht und 25 Jahren das hinbekommen. Sie schreien vor Freude und das gleich mehrfach, um all weiter