Aalen

Im Notfall zählt jede Minute. In 95 Prozent aller Einsätze soll die Hilfe innerhalb von 15 Minuten am Notfallort eintreffen. So die gesetzliche Vorgabe der Hilfsfrist in Baden-Württemberg. Der Ostalbkreis ist dabei Spitzenreiter im Land. Die Retter der weiter