Konzert Auch der gebürtige Gmünder Schlagzeuger Jens Düppe ist am Freitag, 9. Dezember im Prediger dabei.

Die Jazz-Mission Schwäbisch Gmünd veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Gmünd am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr wieder den „Jazz im Prediger“. Präsentiert wird das „Daniel Guggenheim New York Quartet“. Ein hochinteressantes Projekt erwartet das Publikum im Vorprogramm – dort wird der weiter