Lorch.

140 Kinder nahmen begeistert teil am siebten Lorcher Kinderturncup, der in der Schäfersfeldhalle stattfand. Die sechs- bis zehnjährigen Kinder waren mit großem Eifer an acht Wettkampfstationen gefordert. Wendesprint, Einbeinhüpfen, Weitwurf und Balancieren, weiter