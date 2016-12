TSB Gmünd zieht den „Löwen“ das Fell über die Ohren

Der TSB Gmünd festigte seinen zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg am Sonntag durch einen deutlichen 33:24-Erfolg beim Schlusslicht SG Löwen Heddesheim. Damit kommt zum großen Showdown im Sportjahr 2016 – die Gmünder (19:7 Punkte) empfangen am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in der großen Sporthalle den Fünften TSV weiter