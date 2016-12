Flüchtlinge Das Land legt alle algerischen Flüchtlinge für die Bearbeitung ihrer Asylverfahren zentral in Ellwangen zusammen.

In Sachen LEA gibt es eine neue Überraschung: Die Landeserstaufnahmestelle Ellwangen ist jetzt in Baden-Württemberg Hauptanlaufpunkt für Flüchtlinge aus Algerien. Ausgerechnet, möchte man sagen, denn es waren eine Reihe von algerischen Staatsangehörigen, mit denen man in Ellwangen weiter