Geschichte Die Anbindung der Rosensteinstadt an die Remstalbahn war ein umkämpftes Hin und Her, wie aus alten Akten ersichtlich wird.

Heubach

Am 11. Dezember 1905 schrieb der Heubacher Stadtschultheiß Wiedenhöfer an seinen Sindelfinger Amtskollegen: „Nach Blättermeldungen soll dort vom 1. Januar kommenden Jahres an ein Verkehr mit einem Motorwagen von Sindelfingen nach Böblingen eingerichtet weiter