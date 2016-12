Gewalttat Königsbronns Bürgermeister Michael Stütz erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Tatort: Itzelberger See.

Schwere Verletzungen im Gesicht fügte am Freitagabend ein bislang unbekannter Mann Königsbronns Bürgermeister Michael Stütz (55) zu. Nach einem Bericht der Heidenheimer Zeitung hatte der Schultes mit seiner Ehefrau und seinen beiden Hunden gegen 18 Uhr am Itzelberger See einen weiter