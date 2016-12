Überfall auf Gmünder Total-Tankstelle

Raub Ein bislang unbekannter Täter hat die Total-Tankstelle in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd überfallen und die Angestellte mit einer Pistole bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. Von Marie Enßle

Schwäbisch Gmünd

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen in der Lorcher Straße in Gmünd die Total-Tankstelle überfallen. Der maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Mann betrat gegen 4 Uhr die Tankstelle. Er bedrohte die weiter