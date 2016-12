Waiblingen. Nach einem versuchten Überfall auf einen Supermarkt am Mittwochabend flüchte der Täter zu Fuß. Trotz intensiver Fahndung der Polizei fehlt von ihm bislang jede Spur. Vor Ladenschluss kurz vor 22 Uhr stellte sich ein schwarz bekleideter Mann im Supermarkt am Postplatzforum vor einer Kasse in die Schlange.

