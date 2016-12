Normannia unterliegt erst im Finale

Fußball, U13-Indoor-Tage Die TSG Backnang sichert sich in einem spannenden Finale gegen den Gmünder Fußballnachwuchs den Turniersieg.

Am Samstag gehörte die „Große Sporthalle“ in Gmünd den D-Jugendlichen, die den zahlreichen Zuschauern bei den Normannia-Indoor-Tagen phasenweise großen Sport boten. Bereits am Samstagvormittag fand das Qualifikationsturnier zum U 13 Turnier im Rahmen der Indoor-Tage des 1. FC Normannia Gmünd statt.

Nur zwei Startplätze gab es weiter