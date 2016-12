Vandalismus Unbekannte Täter hinterlassen Schmierereien an der Eingangstür des Gschwender Rathauses.

In einer Nacht- und Nebelaktion haben Unbekannte die Eingangstüre des Gschwender Rathauses in der Gmünder Straße mit einem Hakenkreuz besprüht. Circa 20 Zentimeter groß und mithilfe eines Farbsprays in der linken oberen Ecke der hölzernen Tür platziert.

Nach Polizeiangaben liege weiter