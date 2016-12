Schwäbisch Gmünd

An einem Tuch, das am Zirkusdach befestigt ist, schwingt sich Tuchkünstlerin Anna in die Lüfte und verzaubert das Publikum mit vielen Posen. Als sie ganz oben am Dach ist, lässt sie sich fallen und wird von ihrem Tuch, kurz vor dem Aufprall auf dem weiter