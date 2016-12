„Das Programm ist gespickt voll“, kündigte Christoph Hald bei der Jahresabschlussfeier an. In seinem ersten Rückblick als Rathauschef zeigte sich, dass kein Monat in Gschwend ohne großes Ereignis über die Bühne gegangen ist.

Die aktuell 4966 Einwohner bekamen ein weiter