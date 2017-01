In den Wiesen bei der Gärtnerei Tschürtz am Osterbuchweg nahe Dauerwang sind derzeit großflächige Erdbewegungen im Gange. „Kurz vor Weihnachten hat die Gärtnerei Tschürtz damit begonnen, das Gelände aufzubaggern und Humuserde hinauf in Richtung Wald zu schieben“, berichtet weiter