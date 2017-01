Krankenkasse Die Geschäftsstelle am Bahnhof bleibt am 11. Januar ab 14 Uhr zu.

Die Türen des Kundencenters der Barmer in der Gmünder Bahnhofsstraße bleiben am Freitag, 11. Januar, ab 14 Uhr geschlossen. Grund ist der Umzug der Krankenkasse tzrück in die alten Räumlichkeiten. Diese waren beim Hochwasser im Mai 2016 geflutet weiter