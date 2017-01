Wohnraumpolitik Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft startet in Kooperation mit der Stadt eine kundenfreundliche Wohnraumoffensive.

Schwäbisch Gmünd

Am Donnerstag wurde die Eröffnung gefeiert, ab Montag 8 Uhr ist in der Hofstatt 5 am Rathaus der W-Punkt für die Öffentlichkeit zugänglich. Das „Zentrum zum Thema Wohnen“ ist ein innovatives Projekt der weiter