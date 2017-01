FC Normannia verteidigt den Titel

B

eim dritten Hallenturnier in dieser Winterpause gab es für den 1. FC Normannia endlich den ersten Turniersieg zu bejubeln: Im Finale des 36. Dreikönigsturniers in der Straßdorfer Römersporthalle bezwang der Gmünder Verbandsligist am Donnerstagabend den TSGV Waldstetten mit 4:1 und wiederholte somit in weiter