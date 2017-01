Musik Swing, Jazz und Klassik spielte die Big-Band der „Harmonie d’Antibes“ am Samstag.

Der musikalische Gegenbesuch der „Harmonie d’Antibes“ in Gmünd war ein großer Erfolg. Trotz unwirtlichem Wetter hatten sich am Samstagabend so viele Zuhörer eingefunden, dass im Festsaal des Predigers noch nachgestuhlt werden weiter