Villa Stützel Das Ensemble Viatori gastierte am 6. Dezember in Aalen.

In aparter Besetzung startete die Villa Stützel musikalisch ins neue Jahr. Das Ensemble Viatori mit Mirjam Striegel (Sopran), Katharina Aberer (Zink und Blockflöte) sowie Adrien Pièce (Cembalo) gastierte am Fest der Heiligen Drei Könige in der Ulmer Straße in Aalen.

„Wir haben nicht mit solchem Andrang gerechnet“, freut sich weiter