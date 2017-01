Aus dem Leben eines Requisiteurs

Am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, zeigt das Theater d er Stadt Aalen die Komödie „Die Sternstunde des Josef Bieder“ im Alten Rathaus. Josef Bieder geht in seiner Beschäftigung als Requisiteur in der Oper vollkommen auf. Durch einen Fehler des Theaterdisponenten steht er eines Tages unerwartet vor einem vollen Zuschauersaal. Nach weiter