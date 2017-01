„Club“ statt Chinesen?

N

asskalt und nebelig war’s am Donnerstagmorgen beim Abflug in München. Sonnig und frühsommerlich warm bei der Ankunft in Spanien. Der VfR Aalen ist in La Manga angekommen, und darüber sind sowohl die Spieler als auch der Trainer froh. „Jetzt können wir endlich vernünftig arbeite“, weiter