Aha. Und wir dachten, Chinas Mauer sollte das Reich vor Barbaren aus dem Norden schützen. Tatsächlich, so erzählt es Starregisseur Zhang Yimou in „The Great Wall“, bewahrte das Bollwerk in der Song-Dynastie (960 bis 1279 n. Chr.) vor menschenfressenden Riesenechsen. Alle 60 Jahre klopft die Plage nämlich an die Pforte. Nun weiter