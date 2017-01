Großer Ansturm schon am ersten Tag der Touristik-Messe CMT in Stuttgart. Auch die Halle sechs, in der sich der Südwesten als Urlaubsregion präsentiert, lockte tausende Messebesucher an. Die Stimmung an den Ständen ist gut. Der Deutschlandtourismus steuert Richtung siebtes Rekordjahr in Folge. Allein für weiter