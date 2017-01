Fasching Die Narrenmesse, der Narrenmarkt und der Zunftmeisterempfang bilden den Rahmen für den großen Ostalbumzug in Ellwangen.

Ellwangen.

Ein farbenfrohes ausgelassen heiteres Fest voll ansteckender Lebensfreude feierten die Ostalb-Narren am Sonntag in Ellwangen. Der große Ostalbumzug bildete den Höhepunkt des bunten Spektakels. Mit einem Wortgottesdienst in der Basilika stimmten sich die weiter