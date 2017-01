Wettbewerb Gmünder Wissenswerkstatt Eule lockt 111 Schüler zum First Lego League (FLL) unter dem Motto „Animal Allies“.

Schwäbisch Gmünd

Quirliges Leben zeigte sich am Samstag beim Betreten der Wissenswerkstatt Eule in Schwäbisch Gmünd. Überall waren kleine Schülergruppen im Gespräch, die Aufregung war spürbar. Aus ganz Süddeutschland kamen sie am frühen Morgen bereits angereist, etwa weiter