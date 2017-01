Tanzen für Togo mit Swing und Rumba

13. Togo-Winterfest Dem Publikum in der Stuifenhalle in Waldstetten wird viel geboten. Neben rhythmischen und musikalischen Showeinlagen auch viel Information über die Arbeit des Vereins „Hilfe für Togo“.

Waldstetten

Ein Land, in dem dem eine Familie im Durchschnitt 35 Euro im Montag zu Verfügung hat. Ein Land, in dem eine Flasche Cola einen Euro kostet. Ein Land, in dem der Hunger den Alltag prägt. Die Rede ist von Togo.

Schon über 23 Jahre ist es her, das weiter