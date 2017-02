Ein Hauch von Champions-League

E

ine Woche vor dem Bundesligastart ins Jahr 2017 zeigte sich Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen in einem Testspiel in der Lorcher Schäfersfeldhalle gegen den Champions-League-Teilnehmer HC Motor Zaporoshje bereits in ausgezeichneter Form. Die Göppinger zeigten sich von Beginn an als die agilere weiter