Am Wochenende trägt der TSV Böbingen wieder sein Hallenturnier in der Römerhalle für Bambini, F- und E-Junioren aus. Start ist am Samstag um 9 Uhr mit den Bambini, bei dem 24 Mannschaften aus dem Bezirk Kocher-Rems sowie aus Rommelshausen vertreten sind. Nachmittags sind dann die E-Junioren des Jahrgangs 2008 dran. 17 Mannschaften in zwei weiter