Starke Leistung bis in den entscheidenden Satz

Bis zum fünften Satz war es in der Römersporthalle in Straßdorf spannend, dann schlug die DJK Schwäbisch Gmünd zu. Gegen den favorisierten TTV Dettingen/Teck siegten die DJK-Volleyballerinnen am Ende verdient mit 3:2. Dabei konnten die Gmünderinnen im Kollektiv überzeugen und sogar in zwei der fünf Sätze den Gegner fast vom Feld fegen.

