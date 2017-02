Fasching Die Gruppen rund um den Rosenstein freuen sich auf die närrische Saison. Was sie so vorhaben? Ein Überblick.

Rosenstein

Aus Mögglingen wird Mögglau, aus Böbingen Bäbinga, in Heuchlingen machen die Leintalhexen die Straßen unsicher, in Heubach hockt die rote Hex’ auf dem Narrenbaum und in Bartholomä hauen gleich zwei Guggengruppen auf die Pauken.

Was sind die weiter