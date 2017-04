Umbau Zwischenbericht zu Arbeiten an Friedrich- von-Keller-Schule

Bereits 2013 hat der Abtsgmünder Gemeinderat beschlossen, die Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) zur offenen Ganztagsschule auszubauen. Aktuell besuchen rund 800 Schüler die Schule. Davon sind 176 in der Grundschule, 108 in der Werkrealschule und 518 in der Realschule. Entgegen dem weiter