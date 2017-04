Blüten, Bienen, Bäume pflanzen

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau

Etwas wärmer hätte es schon sein können: Trotzdem lockte das Blütenfest am Sonntag vorrangig Familien mit Kindern in den Himmelsgarten. Jubelnd nahmen die Kids der Himmelsstürmer in Beschlag, die Floße am Wasserspielplatz wurden von kleinen weiter