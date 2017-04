Die Kripo bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer Gewalttat an einem Rentner in Bayreuth: Am Mittwoch, 12. April, ging kurz nach 23 Uhr beim Polizeipräsidium Aalen ein Notruf aus einer Telefonzelle vom Bahnhof in Crailsheim ein. Der gebrochen Deutsch sprechende Anrufer sagte weiter