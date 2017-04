Der SFD-Pokalkracher steigt am 1. Mai

Einen Kraftakt der besonderen Art haben die Landesligafußballer der Sportfreunde Dorfmerkingen am Wochenende zu schultern. Dem Punktspiel vom Samstag in Blaustein folgt am 1. Mai (15 Uhr) vor heimischem Publikum der Pokalknaller. Der Oberligavierte TSG Balingen kommt aufs Härtsfeld. Der Sieger zieht in WFV-Pokalfinale gegen die Stuttgarter weiter