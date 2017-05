Ersatzgeschwächter TSB „vergaß“ das Abwehrspiel

Handball, Oberliga TSB Gmünd verliert 32:35 in Blaustein – aber beim Saisonfinale am 7. Mai ist noch Platz 3 drin.

Alles versucht, am Ende aber fehlten die Kraft, der letzte Biss und das Quäntchen Glück – die Handballer des TSB Gmünd verloren am Sonntagnachmittag beim TSV Blaustein mit 32:35 und trugen so dazu bei, dass es beim Fest zum letzten Heimspiel der Gastgeber in der voll besetzten Lixsporthalle nur strahlende Gesichter gab. Trübsal blassen weiter