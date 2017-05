Rettungseinsatz Polizei sucht mit Hubschrauber nach Mann in Notlage.

Dank eies Hubschraubereinsatzes konnte ein vermisster 63-Jähriger am mittwochnachmittag bei Alfdorf gefunden werden, das teilt die Polizei mit. Es sei davon auszugehen gewesen, dass sich dr Mann in einer gesundheitlichen Notlage befand. So habe sich die Polizei mit sechs weiter