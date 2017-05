Fußball, 3. Liga Mit einem Sieg bei Schlusslicht Mainz II will sich die Rohrwang-Elf am Samstag alle Optionen offen halten.

Von wegen Saison ausklingen lassen. „Wir werden weiterhin alles in die Waagschale werfen, um möglichst alle noch anstehenden Spiele zu gewinnen“, sagt VfR-Cheftrainer Peter Vollmann. Das am Samstag bei der U23 des Bundesligisten FSV Mainz zählt absolut dazu. Anpfiff im Mainzer

weiter