Mobilitätssparte, zu der auch Bosch AS gehört, steigert Umsatz um sieben Prozent

Bei der Bilanzpressekonferenz von Bosch in Renningen präsentiert das Unternehmen nicht nur gute Zahlen – die Konzernspitze begründet auch den Abbau von 760 Jobs am Bosch-AS-Standort in Schwäbisch Gmünd. weiter