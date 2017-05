Handels- und Gewerbeverein Große Ausstellung mit 17 Teilnehmern am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 17 Uhr in der Ledergasse.

Die 8. Autoausstellung des Gmünder Handels- und Gewerbevereins (HGV) am Samstag, 13. Mai, in der Ledergasse bringt für alle Seiten nur Vorteile: Interessierte Kunden können an einem Platz die Angebote verschiedenster Auto- und Zubehörhersteller weiter